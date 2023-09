Minori stranieri nei container, nuovo presidio dei cittadini: "Non è una protesta contro i migranti"

Continua a tenere banco in Valpolcevera la questione relativa all'arrivo di alcuni migranti minori non accompagnati che dovrebbero essere alloggiati in diversi container in via Pierino Negrotto Cambiaso a Begato. La scorsa notte alcuni cittadini sono scesi in strada e il mezzo che portava i container è stato bloccato. I residenti si sono poi dati appuntamento a stasera, giovedì 21 settembre, per replicare il presidio. Venerdì 22 settembre è stata invece annunciata dal presidente del Municipio Valpolcevera un'assemblea pubblica, a partire dalle ore 17. Romeo aveva parlato di scelta non condivisa e di una "vergogna senza alcun rispetto della dignità delle persone. Container dentro a un piazzale, senza alcun servizio e vicino a un fabbricato inagibile e in stato di pericolo strutturale per i minori stranieri non accompagnati. Un sito inadeguato sotto ogni punto di vista". Il sindaco Bucci aveva invece replicato: "Non sono container, sono appartamentini. Se ci stanno gli operai che lavorano nei cantieri, e magari ci vivono per anni, ci possono stare anche i minori stranieri non accompagnati. Non so quanti saranno i ragazzi ospitati a Rivarolo ma comunque dormiranno lì e, poi, durante il giorno faranno attività altrove, andranno a scuola o faranno dei lavori".

Sulla protesta organizzata dai cittadini di Begato è intervenuto a Genova Today Mirko Carissimo, consigliere municipale del Movimento 5 Stelle in Valpolcevera, cercando di fare chiarezza sulle motivazioni che hanno spinto le persone a scendere in strada: "Il presidio non è contro i migranti - afferma - e ci tengo a sottolinearlo. L'idea di sistemare dei minori, o non, in quell'area e in quelle condizioni è secondo noi priva di senso ed è stata presa con troppa leggerezza. Stiamo parlando di minori che necessitano di cure e attenzioni specifiche. In una fase di crescita transitoria come quella dell'adolescenza, con tutti le sue problematiche. Non può essere paragonata alla condizione di un uomo o di un operaio, come è stato invece fatto dal sindaco".

"La decisione di collocare questi ragazzi - prosegue Carissimo - in una posizione lontana da servizi, e comunque ad alta povertà educativa, non può arrivare in questo modo. Serve prima un confronto, un'integrazione anche sul territorio. Parliamo di una zona collinare, lontana da attività commerciali e spazi ricreativi. Non si può non tener conto dei problemi che già vivono i nostri ragazzi di quella stessa fascia di età, nello stesso territorio, anche vivendo in un contesto più agiato rispetto a quelli dei giovani che dovrebbero essere messi nei container. Serve una visione d'insieme. Ci tengo a dire che le persone che stanno portando avanti questa protesta sono genitori, persone che si sono messe in prima linea a pensare che cosa avrebbero vissuto i ragazzini all'interno dei quei container e che per questo sono scesi in strada".