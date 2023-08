Minorenni picchiano coetanei per rubargli vestiti e accessori

Due fratelli, entrambi minorenni, sono stati denunciati a piede libero a Voltri per lesioni e rapina.

I carabinieri che hanno indagato hanno accertato che i due, nei giorni scorsi, hanno aggredito e picchiato due coetanei, provocandogli lesioni, per poi rubargli capi di abbigliamenti e accessori che indossavano.

Nel fine settimana i carabinieri del comando provinciale genovese hanno svolto diversi controlli sul territorio, hanno identificato i responsabili di una rapina in tabaccheria in Val Bisagno (a questo link l'articolo) e denunciato altre persone per furto e spaccio di droga.