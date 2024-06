Minorenne sorpreso a vendere eroina e cocaina: denunciato

I carabinieri di Genova nella notte tra venerdì e sabato, in seguito a una serie di controlli, hanno denunciato un minorenne di origini senegalesi per spaccio. Il ragazzino è stato sorpreso dai militari tra via Prè e vico Largo mentre cedeva eroina, cocaina e crack in cambio di denaro a due ecuadoriani di 27 e 36 anni.

In seguito agli accertamenti del caso, si è scoperto che il giovane era segnalato come persona scomparsa a seguito dell'allontanamento dalla comunità alloggio che lo ospitava a Sampierdarena.

Sempre nell'ambito dei controlli, i carabinieri hanno segnalato alla prefettura, come assuntori di stupefacenti, quattro stranieri tra i 22 e i 36 anni, sorpresi in possesso di modiche quantità di droga di vario tipo per uso personale.