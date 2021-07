Ragazza di 15 anni sfreccia (senza patente) alla guida di uno scooter rubato

Una ragazza di 15 anni è stata denunciata dalla polizia locale per essere stata sorpresa alla guida (senza patente) di uno scooter rubato. Nel corso della serata di controlli, inoltre, sono state ben dodici le multe (e le patenti ritirate) per guida in stato di ebbrezza.

Intorno alle ore 23 di domenica 18 luglio una squadra di agenti impegnata nel controllo di via Ippolito d'Aste si è resa conto che il motociclo Piaggio Liberty che stava transitando aveva l'assicurazione scaduta; il veicolo è stato quindi fermato nella galleria Colombo che porta a in piazza Dante e i poliziotti della locale hanno anche scoperto che risultava essere stato rubato lo scorso primo giugno.

Alla guida c'era una ragazzina 15enne priva di patente che non aveva, quindi, nemmeno l'età per conseguire la patente di guida per condurre uno scooter di cilindrata 125 cc, dietro di lei un ragazzo maggiorenne. I due sono stati denunciati per ricettazione in concorso, il maggiorenne (pregiudicato per reati specifici, rapina e aggressione a pubblico ufficiale) anche per istigazione a delinquere e per la mancanza dell'assicurazione. Lo scooter è stato poi consegnato al legittimo proprietario.



...