Evade per la seconda volta dalla comunità: 17enne finisce in carcere

È finito in carcere il 17enne evaso per la seconda volta dalla comunità a cui era stato assegnato, a Genova.

Il ragazzo, nel settembre 2019, si era reso responsabile del reato di rapina e violenza sessuale aggravata. Per questo, nell’ottobre dello scorso anno, era stato sottoposto alla custodia cautelare presso un un istituto detentivo minorile. Ma il minorenne ha manifestato fin da subito la sua indole aggressiva anche lì.

Lo scorso settembre, la misura è stata sostituita con il collocamento in una comunità di Arezzo da dove è fuggito per ben due volte; per questo motivo l’Autorità Giudiziaria ne ha nuovamente disposto la custodia in carcere, ordinanza eseguita dalla Polizia di Stato.