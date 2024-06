Droga nella cameretta mentre è ai domiciliari per scippo: minorenne di nuovo nei guai

Era già agli arresti domiciliari per aver commesso un furto con strappo, ma questo non gli ha impedito di andare avanti con la sua attività di spaccio. Per questo i carabinieri hanno denunciato un minorenne italiano.

I militari, durante un controllo legato ai domiciliari, hanno sentito un odore sospetto provenire dalla cameretta del giovane.

Dopo aver chiesto spiegazioni in merito, hanno proceduto alla perquisizione e hanno trovato, in un cassetto del comodino, una decina di grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e 370 euro, presunto provento dell'attività del giovanissimo pusher. Il ragazzo è quindi stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.