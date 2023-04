Ragazzina accoltellata in via San Luca: 19enne arrestato per tentato omicidio

È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 19 enne che questa mattina all'alba ha accoltellato in via san Luca una ragazza di 16 anni.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 6 quando le volanti della polizia sono intervenute insieme al 118 rispondendo alla chiamata di soccorso della minorenne che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino e, per fortuna, non sarebbe per fortuna in pericolo di vita: “La giovane ha riportato una lieve ferita per cui non è necessario un intervento chirurgico”, ha reso noto l'ospedale San Martino in comunicato.

Gli agenti delle volanti hanno bloccato e accompagnato in questura il 19enne che non si è allontanato dalla ragazza ferita. Si tratta di un diciannovenne di origini colombiane residente a Lavagna che, secondo il racconto della vittima, avrebbe tirato fuori il coltello senza un apparente motivo e l'avrebbe colpita. Tra i due ci sarebbe una relazione sentimentale.

Il sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà ha disposto l’arresto per tentato omicidio nella mattinata mentre gli investigatori stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire quanto successo. La minore è ospite di una comunità da cui si sarebbe allontanata, e non sarebbe la prima volta, senza permesso. Trapela che i due giovani avessero assunto sostanze stupefacenti ma si attendono anche gli esiti degli esami tossicologici.