Il ministro Urso all'ex Ilva per il francobollo dedicato a Guido Rossa

Oggi, 1 giugno 2024, è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il senso civico” contro ogni forma di terrorismo, dedicato al genovese Guido Rossa, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25€. A presentarlo, questa mattina, lo stesso ministro Adolfo Urso presso lo stabilimento Acciaierie d'Italia.

Ex Ilva: cosa ha detto il ministro delle Imprese Urso

Qui, Urso ha comunicato la conferma della commissaria europea per la Concorrenza sull'autorizzazione per le risorse del prestito ponte all'ex Ilva, per salvaguardare degli impianti e ripristinarne l'attività produttiva. Dalla prossima settimana, inoltre, dovrebbero cominciare le visite degli investitori. Sulle aree di Cornigliano - al momento sottoutilizzate - per Urso c'è la possibilità che possano essere utilizzate per le attività produttive e collaterali.

Francobolli Guido Rossa: duecentomila esemplari

Tornando ai francobolli, ne sono stati stampati 200.025 esemplari. Il bozzetto è a cura di Matias Hermo.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

La vignetta raffigura un ritratto di Guido Rossa, operaio e sindacalista, costante nell’impegno a difesa delle istituzioni democratiche e dei più alti ideali di libertà. Collaborò con la giustizia nella lotta al terrorismo, pagando con la sua stessa vita.

L’annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Genova 26.