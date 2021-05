Autostrade nel caos nell'estate 2020, multa da centomila euro

Multa da centomila euro e obbligo di rinunciare a sessanta milioni di euro in pedaggi. Si è chiuso giovedì 13 maggio 2021 il procedimento del ministero dei Trasporti contro Autostrade per le code dell'estate scorsa in Liguria, causate dai cantieri, e le mancate ispezioni trimestrali che hanno creato problemi nelle gallerie, a cominciare dalle onduline, che dovrebbero evitare allagamenti nei tunnel.

La conclusione della vicenda è confermata dalla nota con cui Atlantia il 13 maggio ha annunciato i numeri del primo trimestre del 2021. «Con riferimento al procedimento di contestazione di grave inadempimento avviato dal Concedente con nota del 22 luglio 2020 ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Unica, avente ad oggetto le attività di verifica condotte da Autostrade per l’Italia sulle gallerie ricomprese nella rete dalla stessa gestita, con particolare riferimento a quelle della Regione Liguria, a seguito delle controdeduzioni presentate dalla società e alle due specifiche audizioni tenutesi presso gli uffici del Concedente, quest’ultimo, con provvedimento del 21 aprile 2021 ha irrogato ad Autostrade per l’Italia una sanzione pari a 100mila euro chiudendo il relativo procedimento di contestazione».

Per quanto riguarda l'ultima emergenza emersa sulla rete ligure, ovvero il viadotto Valle Ragone sull’autostrada A12 tra Sestri Levante e Lavagna, interessato da una limitazione per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate, si è deciso di ripristinare la normale viabilità a partire dal pomeriggio di domenica 16 maggio.