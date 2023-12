Riapertura miniera Gambatesa, a che punto siamo

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 dicembre 2023 Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali sono le ultime azioni messe in campo per la riapertura della miniera di Gambatesa.

Il consigliere ha ricordato che era in progetto la riapertura al pubblico entro la fine del 2022 e che il 14 febbraio 2023 l'assessore competente sull'affidamento della concessione dichiarò che la Suar aveva fatto le verifiche necessarie, tuttavia finora la gestione della miniera di Gambatesa non è ancora stata assegnata.

L'assessore al marketing e promozione territoriale, Alessandro Piana, ha ricostruito nel dettaglio l'iter fino al 10 ottobre scorso quando è iniziato l'esame della documentazione economica presentata dall'offerente con la successiva richiesta di una relazione per verificare la congruità e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario.

Piana ha spiegato che, se la valutazione avrà esito positivo, si procederà con l'aggiudicazione altrimenti si procederà con un decreto di presa d'atto.