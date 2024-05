Minaccia di lanciarsi dal quarto piano, ex infermiera salvata dai carabinieri

I carabinieri sono riusciti a salvare una donna, che minacciava il suicidio. È successo nel pomeriggio di venerdì 10 maggio 2024 sulle alture di Marassi. A dare l'allarme è stato il compagno della donna, spiegando al 112 che la 50enne ex infermiera genovese si trovava sul balcone del suo appartamento al quarto piano e minacciava di suicidarsi, lanciandosi nel vuoto.

Per evitare di essere distolta dal suo intento, la donna aveva addirittura assicurato entrambe le proprie mani alla ringhiera del terrazzo con fascette auto-bloccanti, che la tenevano ancorata alla barra di metallo. La centrale operativa ha inviato immediatamente sul posto pattuglie della stazione carabinieri di Marassi e del nucleo radiomobile.

Una volta entrati in casa con l'aiuto del compagno della donna, due giovani carabinieri hanno stabilito da subito un costruttivo dialogo con la signora, che si trovava in uno stato di confusione mentale, ascoltandola, facendole raccontare la propria storia, confortandola e riuscendo, in pochi minuti, a convincerla a desistere dal suo intento, riuscendo così a tagliare le fascette, che la legavano alla ringhiera e metterla in salvo.

La donna è stata poi accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dal personale sanitario, intervenuto successivamente, e ricoverata per le terapie necessarie.