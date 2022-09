Minaccia gli operatori di una comunità, arrestato

Venerdì 23 settembre 2022 un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei carabinieri ha arrestato un cittadino 20enne tunisino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, in stato di alterazione psicofisica, disturbava le attività di una comunità in zona San Teodoro, minacciando gli operatori del centro per poi, all'arrivo dei militari, opporre attiva resistenza all'identificazione.

Il giovane è stato trasferito nel carcere di Marassi.