Minacce di morte, 47enne arrestato sotto casa della ex

L'ha seguita fin sotto casa minacciandola di ucciderla. E però, la polizia lo stava tenendo d'occhio da giorni ed è intervenuta evitando il peggio. Un uomo già denunciato dalla ex per stalking è stato arrestato e portato in carcere a Marassi, indagato per atti persecutori.

Il 47enne ha violato il divieto di avvicinamento alla donna costringendola a vivere nel terrore, continuamente tormentata dai messaggi e dalle telefonate di lui. Persino quando è andata a sporgere querela nel commissariato di Nervi, è stata raggiunta da una chiamata in cui veniva insultata con frasi spregiative a sfondo sessuale ascoltate anche dai poliziotti presenti.

Dopo aver informato l’autorità giudiziaria, intuendo la pericolosità del soggetto, i poliziotti del commissariato Nervi hanno mantenuto contatti quotidiani con la vittima che, tra l’altro, risiede in una località fuori mano e isolata in provincia di Genova.

L'ultima aggression è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza cittadine, i frame sono stati acquisiti e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha valutato l’estrema pericolosità dell’uomo decidendo per la sua custodia in carcere.