Minaccia di gettarsi dal tetto di un palazzo, salvato dai vigili del fuoco

Attimi di paura nella giornata di domenica 26 marzo quando un uomo ha minacciato di gettarsi dal tetto di un palazzo di via Montevideo, per motivi non definiti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi tra cui i vigili del fuoco e l'ambulanza.

Per fortuna, dopo aver parlato a lungo con l'uomo, i pompieri e le forze dell'ordine sono riusciti a convincerlo a desistere e a mettersi in sicurezza: i cittadini che hanno osservato le operazioni in quei concitati momenti hanno accolto il lieto fine con un lungo applauso.