Ai domiciliari per violenza sessuale, 28enne minaccia madre e fratelli

Nel fine settimana tra 27 e 28 maggio 2023 i carabinieri del comando provinciale hanno arrestato due persone.

Nel primo caso a finire in carcere è stato un 28enne originario del Marocco. L'uomo, agli arresti domiciliari per una violenza sessuale commessa nel 2014, ha cominciato a minacciare la madre e i suoi fratelli rendendo necessario l'intervento dei militari. Si sono così creati i presupposti per l'aggravamento della misura.

Arrestato anche un 50enne genovese in seguito a un ordine di carcerazione. L'uomo, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, non ha rispettato gli obblighi imposti dalla legge, quello di firma e quello relativa alla permanenza in casa nelle ore notturne, è stato quindi portato in carcere.