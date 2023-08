Insulti e minacce alla ex fidanzata nonostante l'affidamento in prova

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri negli ultimi giorni a Genova, quattro in seguito a ordini di carcerazione e uno per la sospensione dell'affidamento in prova. Quest'ultimo è un 40enne originario dell'Ecuador che ha cominciato a minacciare e insultare l'ex fidanzata nonostante il provvedimento a suo carico.

In manette un 30 enne di nazionalità marocchina che deve scontare quasi due anni di reclusione per i reati di furto aggravato e violenza sessuale commessi a Genova tra il 2015 e 2018; un senegalese di 20 anni con precedenti che deve scontare 5 mesi di reclusione per i reati di falsa attestazione sulla identità personale e violazione della normativa sull’immigrazione commessi nel 2020.

E ancora: un 30enne originario del Sudamerica, già noto alle forze dell'ordine, per reiterate violazioni degli arresti domiciliari a cui era sottoposto con braccialetto elettrico per reati contro il patrimonio e infine un italiano di 30 anni, con precedenti, per una pena di due anni di reclusione per reati contro il patrimonio.