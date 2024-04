Terrore al circolo: "Datemi 250 euro o il mio amico vi accoltella", poi li spende alle slot

Un 27enne è stato arrestato dalla polizia nei giorni scorsi: prima ha estorto 250 euro al gestore di un circolo ricreativo di via Gobetti in Albaro, poi è andato a spendere i soldi in una sala Bingo.

Il giovane, accompagnato da un amico rimasto fuori dal locale, è entrato all’interno del circolo durante un torneo di carte, ha minacciato il gestore, ha cercato di colpirlo con un pugno ed è riuscito a farsi consegnare 250 euro dopo aver urlato che, in caso di rifiuto, il ragazzo che attendeva fuori li avrebbe accoltellati tutti. Il 27enne si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di una volante dell'Upgsp che hanno visionato le telecamere di videosorveglianza del circolo riuscendo a individuare il giovane, dando così inizio alle ricerche. Poco dopo gli agenti hanno visto il 27enne fare ingresso all’interno del Bingo di piazza Dante e quando sono entrati lo hanno trovano seduto davanti a una slot machine intento a giocare i soldi appena rubati. Ha cercato di divincolarsi per guadagnarsi la fuga ma è stato bloccato e portato nel carcere di Marassi.

