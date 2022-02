Chiama il 112 da una cabina e minaccia i carabinieri che lo riconoscono

Un genovese di 46 anni, con precedenti, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per procurato allarme. L'uomo, già in passato protagonista di episodi simili, ha chiamato il 112 da una cabina telefonica di piazza Verdi urlando frasi minacciose nei confronti delle forze dell'ordine.

In seguito a indagini un equipaggio del nucleo radiomobile di Genova, anche attraverso la visione del sistema di videosorveglianza cittadino, ha identificato l'autore della telefonata.

Lo stesso equipaggio lo aveva già denunciato nel dicembre 2020 per lo stesso motivo e lo ha riconosciuto immediatamente come il responsabile di una lunga serie di telefonate anonime dopo aver visionato le immagini in tempo reale. Poco tempo dopo è stato fermato poco distante dalla cabina telefonica.