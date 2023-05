La Lega denuncia: "Aggrediti durante volantinaggio, militante in ospedale"

Francesca Corso, segretaria provinciale di Genova della Lega, ha denunciato un episodio violento avvenuto a Sestri Ponente durante un volantinaggio del partito in piazza Pilo per raccogliere le firme contro l'utero in affitto e renderlo reato universale.

"Un gesto violento e ingiustificato quello compiuto stamane (sabato 13 maggio, ndr) al gazebo della Lega. Una ragazza, che già in un’altra occasione aveva strappato dei volantini, si è letteralmente scagliata contro il nostro banchetto gettando tutto a terra. Nel trambusto - sottolinea Corso - ha urtato una nostra militante che è caduta, battendo sull’asfalto. È stata trasportata all’ospedale dove si trova tuttora per accertamenti. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e la Digos. Le proprie idee non si manifestano con l’odio e la violenza che non hanno mai giustificazione - conclude la segretaria della Lega -. Tutta la mia solidarietà ai nostri militanti aggrediti. La Lega sta valutando eventuali azioni legali nei confronti della ragazza".

Sul posto è intervenuta anche la Croce Verde Pegliese che ha accompagnato la donna all'ospedale di Voltri, in codice verde.

Edoardo Rixi, deputato e segretario della Lega in Liguria, aggiunge: "Solidarietà ai militanti della Lega aggrediti violentemente mentre raccoglievano le firme contro l’utero in affitto, per renderlo un reato universale. I nostri militanti rischiano in prima persona per portare avanti le nostre idee sul territorio. Un atto violento e antidemocratico che, mi auguro, venga condannato anche da tutte le altre forze politiche. Ringrazio le forze dell’ordine per il tempestivo intervento".