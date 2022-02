Case popolari, un milione di euro per il recupero di 42 alloggi

Su proposta dell'assessore regionale all'Urbanistica, Marco Scajola, grazie alla rimodulazione di fondi del bilancio regionale, la giunta ha deciso di mettere a disposizione di Arte un milione di euro per la riqualificazione di 42 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel genovesato.

"L'investimento ingente in opere di riqualificazione di alloggi Erp nel genovesato - spiega l'assessore regionale Marco Scajola - sarà possibile grazie alla rimodulazione di fondi regionale. Un'operazione importante, grazie alla quale verranno riqualificati e bonificati 42 alloggi dislocati nella provincia di Genova".

"Atti concreti, ancor più fondamentali in questo periodo in cui l'emergenza sanitaria si è tramutata in crisi economica per molti cittadini - conclude Scajola -. Grazie a questa operazione garantiamo un’abitazione confortevole e sicura anche alle fasce più deboli della popolazione".