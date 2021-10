Treni, linea Genova-Milano: cancellazioni e ritardi per ritrovamento ordigno bellico

Il treno regionale veloce per Milano centrale, in partenza da Genova Brignole alle 19.36 di martedì 19 ottobre, è stato cancellato per il ritrovamento di un ordigno bellico sulla linea ferroviaria.

Trenitalia si è attivata per predisporre un servizio bus sostitutivo tra Tortona e Arquata per le corse regionali. In riprogrammazione anceh i servizi Frecce e Intercity su percorso alternativo.

Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici di Rfi. Si attende l'operazione degli artificieri per la rimozione del residuato bellico.