La canzone dei musicisti genovesi che ha contribuito a comprare un macchinario per il Gaslini

Grazie al contributo di un gruppo di musicisti genovesi, attraverso una particolare raccolta fondi, è stato acquistato e donato all'ospedale Gaslini di Genova un macchinario di monitoraggio, già operativo nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale. Un'iniziativa portata avanti con la onlus Cicogna Sprint OdV, che porta avanti progetti e raccolte fondi per aiutare le famiglie dei bimbi prematuri. Come raccontato da Genova Today lo scorso anno, si tratta di un'iniziativa che si rinnova dal 2017 con a nascita di Mike Aid. Un 'concertone' andato in scena anche nel 2018 e nel 2019 al Liggia Pub&Music House per aiutare l'ospedale genovese. A guidare il gruppo è Mike Vader, al secolo Michelangelo Repetto. Il progetto si è poi evoluto in una canzone scritta insieme ad Andrew Spane e Davide Garbarino, scaricabile attraverso una donazione (su www.facilesoft.it/mikeaid/ tutti i dettagli) a Cicogna Sprint OdV. In questo modo sono stati raccolti 3.130 euro, devoluti alla onlus, che hanno contribuito all'acquisto del macchinario, del valore di 30mila euro. L'apparecchiatura si chiama Hero Duet e serve a svolgere monitoraggi più approfonditi per i bambini che nascono prematuri, aiutando i medici a rilevare eventuali problematiche da trattare in maniera ancora più tempestiva. Le prime ore dalla nascita sono infatti determinanti.

"Dalla nascita di un figlio prematuro alla raccolta fondi"

Michelangelo Repetto, in arte Mike Vader aveva racconta a Genova Today: "Nel 2016 è nato prematuro il mio secondo figlio, Leonardo. Ha purtroppo avuto diversi problemi, comuni a tanti neonati che nascono prima del tempo. Per noi è stata ovviamente un'esperienza traumatica, ma ne siamo usciti grazie al lavoro svolto dai medici del Gaslini tra operazioni e controlli. Dopo un anno, in occasione del battesimo, è nata insieme a tanti amici e colleghi musicisti l'idea di fare qualcosa per aiutare l'ospedale e le tante famiglie che devono affrontare una situazione così difficile. Così è nato Mike Aid, un concerto per raccogliere fondi da destinare al Gaslini. La prima edizione è stata quella del 2017, attraverso la quale abbiamo contribuito alla realizzazione della casetta rossa della Band degli Orsi a Sturla, poi abbiamo ripetuto l'evento tra 2018 e 2019 devolvendo il denaro raccolto per l'acquisto di due incubatrici di ultima generazione per il reparto di terapia intensiva neonatale e pediatrica". La pandemia covid aveva poi fermato i concerti, ma non la voglia di fare del bene e aiutare altre famiglie. Così è nata l'idea della canzone da scaricare attraverso una donazione. Il titolo è 'Little Lives', un pezzo in stile 'We are the world' dove ognuno dei musicisti coinvolti canta un pezzo di brano, poi ci sono gli assoli dei chitarristi.

L'impegno di Cicogna Sprint OdV

Ma l'impegno di Cicogna Sprint (a questo link il sito ufficiale con tutte le informazioni) non si ferma e prosegue con altre iniziative per l'acquisto di un secondo macchinario attraverso donazioni e iniziative benefiche. Un impegno portato avanti in maniera concreta anche con il supporto alle famiglie e alle mamme coinvolte da una nascita prematura. L'associazione è infatti formata da genitori di bambini prematuri o che hanno avuto patologie particolari alla nascita ed hanno avuto il loro figlio o figlia, ricoverati per un lungo periodo nel reparto di Rianimazione o Patologia Neonatale dell' Istituto Gaslini di Genova. Tutto iniziò nel 2009 quando tre coppie si ritrovano a cenare insieme con i loro figli usciti dall'ospedale. La condivisione di un'esperienza così forte li ha spinti a fondare la onlus, con l'obiettivo di sostenere altre famiglie.

"Grazie a tutti, continuate ad aiutarci"

Michelangelo Repetto conclude con i ringraziamenti: "Di cuore dico grazie a tutti coloro che hanno partecipato con una donazione scaricando il nostro brano, ma anche tutti i musicisti che hanno partecipato, a partire da Andrew Spane e Davide Garbarino che l'hanno registrato e prodotto in maniera eccelsa nonostante le difficoltà a unire le voci di tutti. La canzone è ancora scaricabile, in occasione della recente giornata mondiale della prematurità l'abbiamo rimessa online a resa disponibile gratuitamente per un giorno, un modo per dare il nostro contributo alla causa. Chiunque abbia piacere può aiutare anche direttamente Cicogna Sprint OdV, ha fatto moltissimo per noi e anche per molte altre famiglie coinvolte in situazioni molto complicate come quelle legate alla nascita di un figlio prematuro".

Cantanti e musicisti che hanno inciso la canzone

Hanno partecipato alla registrazione del brano come cantanti o musicisti: Mike Vader, Luca Maraguccio, Silvia Criscenzo, Black Wolf, Fabio Carmotti, Wild Steel, Serena Agostini, Emanuele D'Orso, Luca Cristiani, Luigi Michelazzi, Dario Valente, Davide Passarelli, Andrea Gentili, Giorgio Tona, Andrew Spane, Davide Garbarino, Roberto Giovinazzo. Il brano è stato registrato da Andrew Spane presso il Dead Tree Studio. Fanno parte del gruppo Mike Aid anche Alessandro Asborno, Fabio Zunino e Daniele Radavero.