Migranti a Voltri, 17 trasferiti, in arrivo oggi altri 12 (e un cittadino porta la focaccia al campo)

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 settembre sono stati 17 i migranti trasferiti dalla tendopoli di Voltri, gestita dalla Croce Bianca Genovese, per essere ricollocati in altre strutture sul territorio cittadino. Intanto, per oggi è previsto l'arrivo di altri 12 ospiti provenienti da Trapani, che saranno ospitati nelle aree degli ex cantieri navali Costaguta che possono contenere attualmente un massimo di 60 persone, tutti uomini, suddivisi in 10 tende.

La gestione degli ospiti dell'area è affidata alla Croce Bianca Genovese, che opera sotto l'egida e il coordinamento della Prefettura di Genova, come già avviene da anni per altre strutture presenti sul territorio comunale.

"La linea adottata - spiegano dalla Croce Bianca Genovese - sarà, naturalmente, quella di ridurre al minimo la permanenza degli ospiti nell'area temporanea, favorendo il più possibile la loro ricollocazione in strutture di accoglienza".

La questione non sta accendendo solo polemiche ma sta suscitando anche la solidarietà dei cittadini: mercoledì mattina, un residente si è presentato al campo offrendo focaccia per tutti gli ospiti, tra i ringraziamenti dei migranti e della Croce Bianca Genovese.

Nel frattempo, a Rivarolo cittadini sono scesi in piazza mercoledì sera per bloccare l'arrivo dei container destinati a ospitare minori stranieri non accompagnati. Un nuovo presidio di protesta è fissato per questa sera (giovedì 21 settembre).