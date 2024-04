Migranti a scuola di 'motori': l'iniziativa per l'inserimento lavorativo

Prima hanno imparato l'italiano, ora hanno l'opportunità di imparare un mestiere, ottenere un piccolo reddito con la prospettiva di un inserimento lavorativo. Stiamo parlando dei migranti ospitati nelle strutture gestite dalla Croce Bianca Genovese, per i quali, grazie ai fondi del Pnrr sarà ora possibile frequentare un corso per diventare meccanici.

Mercoledì 17 aprile 2024, alla presenza del Prefetto di Genova Cinzia Torraco, prenderà infatti il via il nuovo corso per 'Operatore alla riparazione di veicoli a motore', un percorso formativo di 500 ore, suddiviso equamente tra aule/laboratori e tirocini nelle aziende, mirato a certificare alcune importanti competenze in un’ottica di inserimento lavorativo, sociale e culturale

Il progetto è nato dalla collaborazione tra il Cnos-Fap (Centro di Formazione professionale di Genova della congregazione Salesiana) e la Croce Bianca Genovese, il corso permetterà a 18 iscritti, tutti under 25 provenienti dall’area sub-sahariana e attualmente ospitati nelle strutture gestite dalla Croce Bianca Genovese, di apprendere le conoscenze base per interventi su motori termici di autoveicoli.

Il percorso formativo, gestito da Don Maurizio Lollobrigida, si svolgerà presso l’Istituto Don Bosco in Via Carrara a Genova e consentirà di ottenere, grazie ai fondi del Pnrr, una certificazione base di competenze riconosciuta a livello nazionale, punto di partenza per il futuro ottenimento della qualifica di operatore alla riparazione di veicoli a motore. Sono inoltre allo studio ulteriori percorsi di arricchimento delle competenze rivolti al medesimo target al fine di favorire l’inserimento socio-lavorativo nel nostro territorio.



“È un’opportunità molto importante per i ragazzi ospiti delle nostre strutture - spiega Walter Carrubba, presidente della Croce Bianca Genovese -. Oltre alla possibilità di formarsi, infatti, riescono a ottenere un piccolo reddito costituito da un rimborso spese simbolico a titolo di indennità di frequenza; inoltre, grazie alla collaborazione con numerose aziende del territorio, potremo attuare anche un inserimento lavorativo, vero e proprio coronamento del percorso d'integrazione iniziato con i fondamentali corsi di italiano, che peraltro continuano a pieno regime presso le nostre strutture".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp