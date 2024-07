Rissa tra giovani ospiti del centro di accoglienza di Rivarolo

Rissa, ieri sera intorno alle 23 in piazza Pallavicini, a Rivarolo. Protagonisti alcuni ragazzi stranieri, ospiti del centro di accoglienza del quartiere.

Per cause ancora in via di accertamento, alcuni giovani hanno litigato arrivando alle mani, quattro di loro hanno riportato lesioni da traumi al volto e sono stati soccorsi dai militi della Croce Rosa Rivarolese e della Misericordia Fiumara. Tre sono finiti a Villa Scassi.

Secondo quanto ricostruito, la rissa sarebbe partita in piazza Pallavicini e proseguita in via del Boschetto. Sul posto polizia e carabinieri.