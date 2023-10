Migrante morto a Voltri: fiaccolata e preghiera nella tendopoli

Nel tardo pomeriggio di sabato 30 settembre si è svolto, nella tendopoli di Voltri, un momento di preghiera in ricordo di Sofiane, il 24enne del Burkina Faso morto mercoledì mattina a causa di un malore durante un bagno in mare.

I 54 migranti attualmente ospiti del campo si sono stretti intorno al fratello del giovane, anch'esso ospite del centro, in una cerimonia officiata dall'Imam Salah Hussein all'interno del capannone degli ex cantieri navali Costaguta. Intorno alla mezzanotte, sono poi arrivati 16 migranti provenienti da Messina. Nella serata di venerdì 29 settembre, vicino alla spiaggia di Voltri, si è invece tenuta una fiaccolata in memoria del giovane con la partecipazione dei residenti della zona e non solo.

La tragedia si era consumata nella giornata di mercoledì 27 settembre intorno a mezzogiorno. Il ragazzo stava giocando sulla riva con altri tre giovani, poi si era immerso in mare per un bagno. Dopo qualche minuto i suoi compagni avevano realizzato che qualcosa non stava andando per il verso giusto: il ragazzo si era sentito male e gli amici avevano immediatamente chiamato aiuto. Inutili i tentativi di soccorso con il personale della capitaneria di porto, dei vigili del fuoco e della Croce Bianca Genovese.