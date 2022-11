Casa in fiamme a Mignanego: vigili del fuoco al lavoro

Un incendio è divampato, per ragioni ancora da accertare, in una casa di via Trieste nel comune di Mignanego in Valpolcevera. La strada è stata chiusa per permettere l'intervento dei vigili del fuoco intorno alle ore 17:30 di domenica 27 novembre 2022.

Dalle prime informazioni non sembrano esserci feriti o intossicati ma è stato allertato il personale del 118. I pompieri sono intervenuti con una squadra di Bolzaneto e tre della centrale e, intorno alle ore 18:30, le fiamme risultano essere sotto controllo, l'intervento dovrebbe essere in fase di ultimazione.

Allertati anche i carabinieri, al termine delle operazioni di bonifica saranno poi svolti i necessari accertamenti per stabilire le cause del rogo.