Aggressioni, accoltellamenti e microcriminalità, Gambino: "Nel 2023 raddoppio degli arresti"

Minacce, diversi accoltellamenti, aggressioni e atti vandalici: a passare in rassegna la cronaca cittadina degli ultimi mesi è Fabio Ceraudo, consigliere comunale del M5s che ha chiesto alla giunta chiarimenti su quali strumenti intenda adottare per ristabilire la sicurezza. Mentre i dati di quest'anno, diffusi dal Comune, parlano di un raddoppio degli arresti.

La prima frecciata è rivolta all'ordinanza anti alcol che ha fatto tanto discutere nei mesi scorsi, e non solo: "Nonostante i provvedimenti che multano i ragazzini distanti un metro dal tavolino - dice Ceraudo - nonostante le multe ai senzatetto e la militarizzazione della polizia locale, Genova è nella top 10 delle città meno sicure d'Italia. C'è stata un'escalation preoccupante: a luglio un ragazzino è stato minacciato con un coltello a Quinto, poi il 12 agosto un accoltellamento, il 18 agosto un altro, poi il 21 agosto una signora è stata presa a pietrate da uno sconosciuto, arrivando al primo settembre con un clochard aggredito a calci e pugni in pieno giorno. Questa è la politica applicata negli ultimi sei anni in città, dove si pensa che con telecamere e militarizzazione della polizia locale si possa risolvere un problema sociale che continua ad aggravarsi".

"L’aumento della microcriminalità è diffuso su tutto il territorio e non solo su Genova - ha risposto l'assessore Gambino, quota Fratelli d'Italia -. Negli ultimi 15 anni sono state fatte politiche scellerate che hanno depotenziato le forze di polizia del 30% e non solo a Genova, ma in tutta Italia. Il depotenziamento delle forze di polizia si è unito alle leggi che hanno depenalizzato gran parte dei reati predatori come furti, spaccio, aggressione e altri. Tutto questo, unito anche alla scellerata gestione della migrazione, ha portato sul territorio una quantità ingestibile di stranieri ai margini della società che hanno creato, nella migliore delle ipotesi, degrado e nella peggiore atti criminosi".

L'assessore assolve l'amministrazione: "In questi sei anni, per migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini, nonostante l’ordine pubblico sia responsabilità del prefetto, ha messo le proprie forze a disposizione del questore e ha rafforzato la polizia locale perché consci che le esigenze di sicurezza che la cittadinanza ci ha fortemente richiesto è per noi una priorità. I dati della Polizia locale di quest’anno dicono che ci sono già stati 121 arresti contro i 95 dell’intero 2022, un trend che porterà la locale a raddoppiare gli arresti e per quanto riguarda i sequestri di sostanze stupefacenti, invece, siamo già a 490 contro i 600 dello scorso anno. Dati che aumentano in maniera esponenziale. La nostra amministrazione sta facendo tutto quello che è in suo potere per rendere più sicure la nostra città anche e soprattutto con attività di recupero urbanistico, di rilancio economico-sociale del quartiere con maggior tasso criminoso coniugato con un maggiore impegno in tema di politiche sociali volto al recupero dei soggetti più fragili e ai margini della società".