Fa un volo di tre metri e rimane schiacciato dal trattore, in codice rosso al San Martino

Grave incidente questa mattina a Mezzanego dove un uomo alla guida di un trattore è precipitato dalle fasce ed è rimasto schiacciato dal mezzo.

Un volo di tre metri che gli ha causato un trauma cranico e una commozione, e in più ferite in tutto il corpo. Rimasto sempre cosciente l'uomo non sarebbe a rischio vita ma è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Martino con l'elicottero Grifo.

Sul posto anche la croce Bianca di Mezzanego e l'automedica Tango 1.