Tragedia a Mezzanego, escursionista muore precipitando in un burrone

Tragedia nel pomeriggio, intorno alle ore 15, lungo un sentiero del comune di Mezzanego. Una escursionista genovese di 31 anni che stava camminando in compagnia del fidanzato è scivolata ed è precipitata in un burrone nella zona del passo del Bocco sul monte Zatta, in uin tratto di sentiero non particolarmente impervio.

Il compagno, anche lui ferito, ha immediatamente chiamato i soccorsi, sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco che hanno confermato l'intervento con una squadra di terra, putroppo però per la ragazza non c'è stato nulla da fare, cadendo aveva infatti picchiato con la testa contro un albero e secondo i medici è morta sul colpo.

Le condizioni sono subito sembrate gravissime e i medici hanno constatato il decesso. Il corpo è stato recuperato con l'elicottero Grifo del 118.