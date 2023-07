Metropolitana, il Comune al lavoro per riaprirla già ad agosto

La chiusura della metropolitana in città, per due mesi, sta creando disagi ai pendolari, nonostante il servizio navetta su gomma. Per questo, l'assessore alla Mobilità Matteo Campora, approfittando di un'interrogazione di Filippo Bruzzone (lista Rossoverde) in consiglio comunale, ha annunciato che forse il Comune riuscirà ad anticipare i tempi e a concludere i lavori già ad agosto, anziché a settembre come inizialmente previsto.

"La scelta di effettuare l’intervento in questi mesi - spiega - è stata motivata dal fatto che le scuole chiuse e si registra una richiesta minore del servizio. Abbiamo ricevuto proposte di gruppi e cittadini per modificare, alla riapertura, i percorsi della metro, soprattutto del ritorno fino a Brin, per migliorare i tempi di percorrenza e con Amt abbiamo deciso che questa richiesta può essere accolta. Poiché è in vigore l’orario estivo ed è oggettiva una contrazione della domanda in alcune ore, Amt registra ogni estate un numero di autobus eccedenti che quindi sostituiscono la metro, senza intaccare il servizio bus normale. I macchinisti della metro sono abilitati alla guida dei bus e, a seguito di accordi presi tra azienda e sindacati, vengono reimpiegati per la guida delle navette, ottimizzando il personale".

E, sul cronoprogramma, l'assessore aggiunge: "L’intervento di manutenzione è importante e si svilupperà fino a settembre, anche se forse riusciamo ad anticipare i tempi e concludere i lavori già ad agosto".