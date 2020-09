I privati sbarcano in metropolitana, avranno quattro stazioni

I privati sbarcano nelle stazioni della metropolitana di Genova. Il vantaggio per utenti è tutto da testare. Fatto sta che sono quattro le stazioni della metropolitana genovese che saranno brandizzate con il marchio degli sponsor che hanno aderito al progetto 'La tua metropolitana', promosso da Comune di Genova e Amt.

La filosofia del progetto 'La tua metropolitana'. lanciato nel febbraio 2020 da Comune di Genova e Amt, è di valorizzare la sotterranea cittadina, passando da un'idea del trasporto pubblico come solo servizio a una visione della mobilità pubblica come elemento differenziante per lo sviluppo della città.

Attraverso questo progetto, lo sponsor ha l'opportunità di poter comunicare a un grande numero di cittadini, conferendo un nuovo look alla stazione, personalizzandola con il proprio marchio e caratterizzandone il nome; per l'amministrazione e per l'azienda il vantaggio consiste nel poter valorizzare le stazioni rendendole originali, interessanti e trasformandole da luogo di solo passaggio a luogo di attrazione.

Genova ha preso ispirazione da molte realtà nazionali e internazionali che hanno scelto di 'brandizzare/vestire' le stazioni delle metropolitane rendendole luoghi accoglienti e originali. Il progetto che ha convinto i primi tre sponsor ad aderire è pubblicato sul sito del Comune di Genova a questo link https://smart.comune.genova.it/pagine/progetto-sponsor-latuastazionemetropolitana-genovameravigliosa.