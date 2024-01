Metropolitana sempre gratis per tutti i residenti

A partire dall'1 gennaio 2024 i cittadini residenti nella Città Metropolitana di Genova possono viaggiare gratuitamente su metropolitana, funicolari, ascensori e ferrovia a cremagliera tutto il giorno tutti i giorni, senza limiti di fasce orarie.

Ricordiamo che dal 15 gennaio 2024, in via sperimentale per un anno, entrerà in vigore una nuova offerta tariffaria. I biglietti urbano, urbano + extraurbano ed extraurbano confluiscono in un unico biglietto da 2 euro (che dunque aumenta) valido 110 minuti sulla rete Grande Amt, senza alcun limite legato alle zone.

Il biglietto urbano integrato con Trenitalia passa a 2,2 euro con una durata aumentata a 110 minuti e una validità estesa alla Grande Amt e rete urbana genovese Trenitalia (ancora niente da fare, dunque, per i pendolari della Città Metropolitana, che speravano in un'applicazione della tariffa urbana per tutta la rete ferroviaria del genovesato).

Per ulteriori informazioni su tariffe e agevolazioni clicca qui.