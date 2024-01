Due euro per viaggiare gratis sulla metropolitana: attenzione alla truffa

"Genova City Pass a due euro per viaggiare gratis per un anno in metropolitana". Attenzione alla truffa che viaggia su Facebook con diverse pagine 'fake' che sponsorizzano post che poi inondano le bacheche dei genovesi. A giudicare da condivisioni e commenti molti sono caduti nel tranello cliccando sul link. Oltre a rimetterci i due euro si rischia anche di ritrovarsi abbonati a costosi servizii a pagamento in abbonamento mensile o di vedersi rubare i propri dati personali. Amt, attraverso il proprio ufficio legale, ha già avviato le procedure per la denuncia dell'accaduto.

Da diversi giorni le pagine truffa imperversano sui social, anche utilizzando post sponsorizzati per andare. Si tratta di pagine che utilizzano fotografie della metropolitana e della città di Genova e denominate 'Metropolitana di Genova' e 'Genova City Pass'. Basta poco per capire che si tratta di un raggiro, sono state create da pochi giorni, hanno pochi follower e commenti pompati attraverso profili stranieri, fake e bot, ma dalle domande che ignari utenti pongono si capisce che in molti sono caduti nella trappola. Lo schema della truffa è ripetuto anche in altre città italiane, come per esempio Milano e Torino.

A Genova, tra l'altro, la metropolitana è gratuita dal 1° gennaio 2024 per tutti i residenti nella Città Metropolitana, tutti i giorni e senza limiti di fasce orarie. Stesso discorso per funicolari, ascensori e ferrovia a cremagliera. In basso gli screenshot delle pagine truffa e della promozione inesistente, attenzione a non cliccare sul link proposto.