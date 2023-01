Stop alla metro per lavori: dureranno 60 giorni, previsti servizi aggiuntivi e bus gratis

L'11 gennaio scorso è stata annunciata ai sindacati una possibile sospensione del servizio della metropolitana: ma quali sono le tempistiche della durata dei lavori? Nelle fasce orarie di gratuità della metropolitana, gli eventuali mezzi sostitutivi saranno a loro volta gratuiti?

Amt, tramite il Comune di Genova ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni di euro per diversi interventi di manutenzione straordinaria alle infrastrutture e ai veicoli della metropolitana, tra cui anche il rifacimento dell’armamento in due tratte comprese tra Brin e Principe, un lavoro lungo e che potrà essere eseguito solo smantellando tutta la struttura esistente. "Bisognera infatti installare un altro armamento - ha detto l'assessore al Patrimonio Francesco Maresca rispondendo all'interrogazione di Lorenzo Pasi (Genova Domani) - con le stesse capacità di attenuazione. È necessario per evitare il degrado della sicurezza".

I lavori sono stimati in 60 giorni, ma le tempistiche non sono ancora state definite, in quanto non si è ancora svolta la gara d’appalto. "A cantiere aperto - continua Maresca - non sarà materialmente possibile mantenere parzialmente il servizio; per ottimizzare il periodo di fermo si eseguiranno altri interventi. Infine durante la chiusura della metro saranno previsti servizi aggiuntivi bus, attualmente in via di definizione, che potranno essere utilizzati gratuitamente con lo stesso schema valido in metropolitana".