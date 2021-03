Metropolitana, chiusura anticipata per tre sere

Continuano i lavori di ammodernamento della metropolitana, avviati nell’ambito del progetto di miglioramento dell’impianto finanziato dal Ministero dei Trasporti e dal Comune di Genova.

La prossima settimana verranno eseguite le verifiche periodiche sugli scambi lungo la linea e continueranno le prove di funzionalità dei circuiti di segnalamento e automazione. Proseguirà l’installazione dei nuovi apparati audio e altoparlanti nelle stazioni metro di Brin, Dinegro, Principe, Darsena, San Giorgio, Sarzano e De Ferrari. I nuovi apparati consentiranno di implementare la qualità dell’audio, sia dei messaggi informativi dedicati ai passeggeri, sia del sistema di video informazione presente nelle stazioni.

Tutte queste attività devono svolgersi senza la circolazione dei treni e in un arco temporale adeguato, che non sia compreso solo tra la mezzanotte e le 4 del mattino; per questo motivo la metropolitana chiude alcune sere anticipatamente, per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza.

Gli interventi saranno effettuati nelle serate di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 marzo: le ultime partenze della metro saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è comunque sempre garantito dalla linea 9 (Caricamento-Brin-Pontedecimo).