Metro, chiusura anticipata per oltre un mese per lavori stradali

Nei giorni feriali compresi tra lunedì 8 maggio e martedì 13 giugno saranno effettuati importanti lavori stradali in via Buozzi e via Adua, che comporteranno la chiusura anticipata serale della metro.

Gli interventi consistono nell'impermeabilizzazione e rifacimento dei giunti degli impalcati stradali e verranno eseguiti sia in superficie, sia nel tratto sotterraneo, lungo la linea della metropolitana.

Per consentire l'effettuazione di tali interventi in sicurezza e limitare il più possibile i disagi ai passeggeri, gli interventi saranno eseguiti nella fascia serale/notturna dal lunedì al venerdì: pertanto, nei giorni dal lunedì 8 maggio a martedì 13 giugno, le ultime partenze della metro saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Contestualmente ai lavori stradali, nelle serate di chiusura si continueranno a effettuare le attività di manutenzione serale della metro. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento-Brin-Pontedecimo).