Metropolitana fino a mezzanotte per Genoa-Milan, poi due sere di stop

In occasione dell’incontro di calcio in programma mercoledì 1 dicembre, la metropolitana sarà regolarmente in servizio fino a mezzanotte, con l'ultima corsa da Brin alle ore 23.40 e da Brignole alle ore 24. I previsti lavori di manutenzione serale già programmati sono stati rinviati.

Restano invece confermati, come comunicato in precedenza, gli interventi di manutenzione nelle serate di giovedì 2 e venerdì 3 dicembre, in queste serate la metro chiuderà anticipatamente alle 21.

A partire da oggi, mercoledì 1 dicembre, in via sperimentale fino al 31 marzo 2022, sarà possibile viaggiare gratuitamente in metropolitana dalle 10 alle 16 e dalle 20.00 alle 22.