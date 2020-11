Metropolitana, chiusura anticipata per tre sere di fila

Nelle serate di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre è prevista la chiusura anticipata della metropolitana per consentire il proseguimento di importanti interventi di manutenzione sull'intera tratta da Brin a Brignole. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Gli interventi riguardano la sostituzione di alcuni tratti di linea di contatto, la manutenzione dei binari e il ripristino di alcuni tratti di illuminazione nelle gallerie. Durante queste serate proseguiranno, inoltre, le prove annuali sul sistema antincendio presente nelle stazioni.

Il collegamento serale con la Valpolcevera sarà garantito dalla linea 9 (Caricamento-Brin-Pontedecimo).