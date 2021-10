Si rifiuta di uscire dalla metro e lancia transenna contro porta a vetri: 48enne denunciato

Gli agenti delle volanti hanno denunciato un cittadino bulgaro di 48 anni per danneggiamento e ubriachezza.

L'uomo ieri sera non ha permesso al personale della metro di chiudere la stazione Brin con il suo modo aggressivo dovuto all'ubriachezza, le guardie hanno richiesto l'intervento della polizia e del 118 ma per tutta risposta il 48enne ha preso una transenna e l'ha lanciata contro una porta a vetro mandandola in frantumi.

È stato fermato e accompagnato in Questura per l’identificazione.