Meteo Liguria: San Valentino siberiano, temperature sottozero anche lungo la costa

Cessata allerta su tutta la regione e già si pensa a quello che sarà nei prossimi giorni. Lo sguardo è rivolto all'ondata di freddo attesa da venerdì 12 anche sulla nostra regione e determinata da un'irruzione di aria artica. Proprio venerdì - spiega Arpal - avremo la possibilità di qualche precipitazione, in particolare nelle zone interne, mentre l'afflusso di aria gelida dai quadranti orientali provocherà una consistente discesa dei termometri con condizioni molto fredde in particolare nel fine settimana. Soprattutto nella giornata di sabato 13 febbraio le temperature minime potrebbero scendere sottozero anche lungo la costa.

Anche gli esperti di 3bmeteo.com, dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, confermano lo scenario per il prossimo fine settimana. «Manca ormai poco: l'aria gelida che da giorni sta interessando il centro-nord Europa, arriverà anche sull'Italia da venerdì e per il weekend di San Valentino - spiega Edoardo Ferrara -. Avremo a che fare con un netto tracollo delle temperature a partire dal versante adriatico progressivamente verso il resto della Penisola, con perdita anche di oltre 10-15°C su Alpi e Appennino dove il clima si farà gelido (previsti valori fino a -12/-15°C dai 1500m, fino a -7/-10°C a 1000m). La senzasione di freddo verrà inoltre accentuata dai venti anche forti di bora e grecale, che soffieranno con raffiche superiori ai 60-70km/h a partire dall'Adriatico. Nella giornata di sabato le temperature massime potrebbero non superare i 3-5°C al Nord e sulle regioni adriatiche; inizialemente più mite su Sardegna e Sicilia dove il calo termico sarà più sensibile domenica».

«Tra venerdì e sabato una perturbazione interesserà il Centrosud portando a nevicate a quote collinari se non fino in pianura - prosegue Ferrara - in particolare venerdì neve anche in pianura entro sera su Toscana, Umbria, aree interne di Marche e Abruzzo; deboli nevicate in pianura possibili anche su Emilia Romagna, Piemonte ed entroterra ligure».

«Sebbene l'apice del gelo russo sia previsto per la domenica di San Valentino, il freddo ci terrà compagnia anche per buona parte della prossima settimana. Avremo ancora la possibilità per qualche nevicata a quote basse o in pianura al Sud, Sicilia e sul medio versante adriatico», concludono da 3bmeteo.com

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 10 febbraio 2021

Fino al primo pomeriggio residue precipitazioni su C anche a carattere di rovescio o temporale moderato. Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) e rafficati su parte orientale di C in calo dalla tarda mattinata, localmente forti settentrionali su B. Mare localmente agitato, residue mareggiate di libeccio su C.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 11 febbraio 2021

Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti settentrionali su B e parte orientale di A. Mare molto mosso per onda lunga di libeccio, localmente agitato su C.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 12 febbraio 2021

Possibili deboli precipitazioni sparse, più probabili su DE e interno C, per infiltrazioni di aria umida in quota. Quota neve in calo fino a fondovalle sui versanti padani, 300- 500 m altrove, per un'irruzione di aria gelida dai quadranti orientali nei bassi strati. Venti forti (50-60 km/h) settentrionali su B e parte orientale di A, localmente forti (40-50 km/h) altrove in intensificazione in serata. Disagio fisiologico per freddo in progressiva accentuazione ed estensione a tutte le zone in serata. Seguire i prossimi aggiornamenti.

La suddivisione in zone del territorio regionale