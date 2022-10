Meteo Liguria: perturbazione atlantica in arrivo, torna la pioggia

"Il dominio dell'anticiclone responsabile di questa ennesima ottobrata ha i giorni contati sulla Liguria. Dalle prime ore di venerdì infatti giungerà una perturbazione atlantica che eroderà per qualche giorno l'alta pressione e favorirà il ritorno della pioggia", come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

"Già nel corso di giovedì - prosegue l'esperto - assisteremo alla comparsa di una nuvolosità alta e stratificata, segno che dall'Atlantico si starà avvicinando la parte più avanzata dell'attesa perturbazione. Dalle prime ore di venerdì questa entrerà in azione, distribuendo piogge e rovesci dapprima sulle aree di levante, poi su tutta la Liguria. Le zone più esposte saranno quelle tra Genova e La Spezia, dove gli accumuli pluviometrici nelle 24 ore potranno localmente raggiungere i 30-40mm".

"Sabato la perturbazione si allontanerà verso est - spiega Badellino - e le piogge cominceranno ad attenuarsi a partire dal ponente, dove subentreranno parziali schiarite. Ma al suo seguito permarrà una circolazione umida sudoccidentale responsabile di una spiccata variabilità, tanto che fino a domenica nuovi rovesci intermittenti coinvolgeranno il levante, mentre il clima si manterrà più asciutto a Ponente".

Meteo Genova

Fino a giovedì l'anticiclone determinerà tempo stabile e clima molto mite, con temperature massime fino a 24°C. Venerdì comparsa delle prime piogge dal mattino e fenomeni in intensificazione nel corso della giornata, destinati a protrarsi fino a sera con accumuli pluviometrici nell'ordine dei 20mm. Caleranno le temperature massime, previste non oltre i 18°C. Sabato nuvolosità irregolare ma con clima ormai asciutto, mentre domenica riprenderanno piogge e rovesci intermittenti, che si protrarranno fino a sera. Le temperature massime non supereranno i 20°C.