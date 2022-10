Meteo Liguria, qualche pioggia in arrivo nel weekend

L'anticiclone che ha determinato condizioni di stabilità in settimana e clima mite subirà un certo indebolimento nel corso del weekend, sotto la spinta del flusso perturbato atlantico che cercherà di abbassarsi di latitudine, come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Pur non riuscendo a sfondare con decisione fino alle latitudini mediterranee, sarà comunque in grado di trasportare corpi nuvolosi sulla Liguria, forieri di qualche pioggia domenica, soprattutto sulle zone di ponente, sul genovese e sulle zone interne in genere.

Un graduale miglioramento è atteso invece dall'inizio della prossima settimana. Le temperature non subiranno variazioni particolari e si manterranno gradevoli, su valori leggermente superiori alla norma.

Meteo Genova

La giornata di sabato risulterà ancora soleggiata, pur con qualche nube sparsa e innocua presente tra il pomeriggio e la sera. Il clima si manterrà gradevole e le temperature massime raggiungeranno i 22°C. Domenica invece sarà una giornata più nuvolosa, anche con qualche debole pioggia intermittente più probabile in mattinata.

Poche variazioni nelle temperature, con minime sui 18°C e massime intorno a 23°C. Ultimi addensamenti lunedì, senza fenomeni di rilievo, poi graduale ritorno del sole.