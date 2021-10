Meteo Liguria, previste intense piogge nel weekend di Ognissanti

Maltempo in arrivo sulla Liguria dal weekend di Ognissanti. "Se escludiamo l'alluvione di circa un mese fa, ottobre quest'anno è stato un mese decisamente stabile e asciutto a livello meteorologico per la Liguria - ricorda Federico Brescia di 3bmeteo.com -. Ma a breve sta per cambiare tutto. La porta atlantica si è aperta e due perturbazioni sono pronte a far ingresso da Ovest. La prima tra domenica e lunedì con intense piogge in particolare sul Centro e Levante. La seconda è attesa nella giornata di mercoledì 3 e sarà più rapida".

"A destare più preoccupazione però - precisa Brescia - è la prima perturbazione in quanto si potrà verificare uno scenario tipico da fenomeni stazionari a causa della convergenza tra i venti di Scirocco e quelli di Tramontana. Le temperature saranno in calo, in particolare nei valori massimi. Domenica forte vento di Tramontana sul Ponente ligure, mentre tra martedì e mercoledì sarà il Libeccio a farla da padrone con mare agitato".

"Su Genova le condizioni meteo nei prossimi giorni sono previste in peggioramento - prosegue l'esperto di 3bmeteo - per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Già in queste ore si può notare un aumento della nuvolosità, ma è tra domenica e lunedì che si vedranno i maggiori effetti di questo peggioramento, con piogge diffuse e abbondanti. Da valutare una possibile stazionarietà dei fenomeni".

"Martedì è prevista una pausa con tempo stabile, in attesa di una nuova fase di maltempo mercoledì 3. Temperature nel complesso in deciso calo, specie nei valori massimi. Ventilazione sostenuta fino a 40-50km/h di Tramontana tra domenica e lunedì, stessa intensità ma da Sud-Sudovest tra martedì sera e mercoledì con mare in aumento a molto mosso, a tratti agitato", concludono da 3bmeteo.