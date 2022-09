Meteo Liguria, possibili fenomeni intensi nel weekend: "Massima prudenza sabato"

Come anticipato, sulla Liguria, dopo questa fase stabile e prevalentemente soleggiata, sta per arrivarne una decisamente perturbata. L'arrivo di una perturbazione porterà maltempo diffuso su gran parte della regione durante il weekend, come spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com.

Si comincerà nella giornata di sabato con piogge e rovesci via via più organizzati e intensi da Ponente verso Levante. Durante le ore serali non si esclude la possibilità di temporali stazionari con locali disagi, frane e allagamenti, in particolare sul settore di Levante. In poche ore potrebbero cadere anche più di 100mm, pertanto raccomandiamo la massima prudenza indicativamente tra le 18 e le 24 di sabato.

Da domenica il tempo migliorerà, ma si resterà comunque in un contesto di estrema variabilità, con molte nubi, qualche schiarita e possibili piovaschi improvvisi, specie la sera sul Levante. Vento di Scirocco sabato, rotazione dei flussi da Nord nella notte di domenica, rinforzo di Libeccio domenica sera.

Temperature in calo nei valori massimi che saranno compresi tra 19 e 22°C. Durante la prossima settimana avremo ancora tempo a tratti instabile e il clima sarà decisamente autunnale con un nuovo deciso calo termico da martedì 27.

Meteo Genova

Venerdì 23: cielo prevalentemente poco nuvoloso, velature estese in serata. Sabato 24: maltempo con piogge e temporali intensi tra pomeriggio e sera. Temperature comprese tra 15 e 20°C. Domenica 25: schiarite e passaggi nuvolosi, temperature stazionarie.