Meteo Liguria: il caldo ha le ore contate, temporali e calo termico

Sulle regioni nord-occidentali si va verso un weekend dove avremo una spiccata variabilità a causa dell'ingresso di aria più fredda dai Balcani, che porterà qualche temporale nella serata di sabato dopo una giornata ancora calda e soleggiata. Così spiegano gli esperti di 3bmeteo.com.

Drastico cambiamento domenica, con cieli molto nuvolosi e deboli piogge fino al mattino in un contesto molto più fresco, con ventilazione da Est e valori massimi che a fatica raggiungeranno i 20°C sia in Valpadana sia in Liguria. Migliora dalla sera, con schiarite. Nella settimana successiva tendenza a rinforzo dell'anticiclone con aumento delle temperature nuovamente su valori pienamente estivi.

Previsioni meteo Liguria venerdì 27 maggio

Si stabilizza temporaneamente l'atmosfera sul Nordovest, con solo una debole instabilità che permane sui rilievi alpini, dove non mancherà l'occasione per qualche rovescio locale nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento, con massime che sfioreranno i 30°C sulle pianure piemontesi, oltre tale soglia sulle coste liguri.

Previsioni meteo Liguria sabato 28 maggio

Aria più fresca e instabile irrompe da Est in Valpadana e determina un peggioramento delle condizioni meteo, unito a una diminuzione delle temperature. Rovesci e temporali nel pomeriggio coinvolgeranno i settori alpini e, successivamente, si sposteranno anche sulle zone pedemontane e sulle pianure adiacenti durante la serata. Temperature in diminuzione dalla sera con venti in rinforzo da Est in Valpadana.

Previsioni meteo Liguria domenica 29 maggio

L'arrivo di un impulso instabile da Nord Est determina una giornata instabile con rovesci e temporali specialmente tra notte e mattina, più diffusa a ridosso delle Alpi e sulla fascia pedemontana. Fenomeni in graduale attenuazione nel corso del pomeriggio, pur ancora possibili sui settori montuosi. Brusco calo delle temperature, massime non superiori ai 20 gradi. Venti tesi da Est in Valpadana fino al mattino, poi in attenuazione. Tramontana intensa sulla Liguria con mare mosso al largo.