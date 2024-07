Meteo Liguria: ondata di caldo africano, afa e temperature roventi per gran parte della settimana

Colonnina di mercurio in salita nella nostra regione, come confermano il bollino giallo per ondate di calore a Genova e gli esperti di 3bmeteo.com. "L'ondata di caldo africano prosegue indisturbata sulla Liguria - spiega Alessandro Conigliaro -, determinando giornate calde e afose, specie lungo i litorali. Anticiclone che nei prossimi giorni continuerà a determinare temperature elevate, con valori massimi che sfioreranno anche i 35°C nell'entroterra regionale".

"Afa - prosegue Conigliaro - che interesserà particolarmente i settori costieri, con elevato disagio fisico durante le ore più calde della giornata. Bel tempo e caldo che potranno essere in parte disturbati durante il weekend, dove è previsto un indebolimento del campo di alta pressione".

"L'allentamento dell'anticiclone - chiarisce l'esperto - favorirebbe non solo lo sviluppo di temporali e acquazzoni sui rilievi montuosi del savonese, genovese e spezzino, ma anche uno smorzamento del caldo e dell'afa. Anticiclone che tenderà a rinforzarsi nel corso della prossima settimana, con caldo e afa in nuovo aumento".

Meteo Genova

"Sul capoluogo ligure l'estate prosegue indisturbata, con caldo e afa che continueranno a interessare la città per gran parte della settimana. Soltanto durante il weekend, il caldo allenterà in parte la presa grazie a un momentaneo indebolimento del campo di alta pressione. Prossima settimana atteso un nuovo rinforzo, con caldo in ripresa", conclude.