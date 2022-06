Meteo Liguria, le previsioni per questo (bollente) weekend di metà giugno

L'estate deve ancora iniziare ma la stagione è già calda, forse pure troppo. Di seguito le previsioni di 3bmeteo.com per le prossime ore.

Previsioni meteo Liguria venerdì 17 giugno 2022

Aumenta la pressione atmosferica sul Nordovest, con cieli che risulteranno sereni o al più velati per il passaggio di nubi alte e stratificate, specie nella prima parte della giornata. Caldo estivo, a tratti fastidioso: massime sui 33-34°C in Valpadana, sui 30-32°C in Liguria dove il mare sarà poco mosso. In graduale rialzo i valori notturni.

Previsioni meteo Liguria sabato 18 giugno 2022

Cieli sereni o poco nuvolosi sul Nordovest, a causa dell'influenza dell'anticiclone africano; possibili isolati fenomeni temporaleschi nella seconda parte della giornata su Alpi occidentali. Ancora caldo, con temperature massime fino a 34-35°C sul basso Piemonte. Meno caldo ma più afoso sulla riviera ligure.

Previsioni meteo Liguria domenica 19 giugno 2022

Alta pressione che rimane ben salda, garantendo da un lato una nuova giornata con tempo soleggiato sulle regioni nord-occidentali salvo un po' di nubi ancorate alle Alpi occidentali nella prima parte del giorno. Clima molto caldo ed afoso. Termometro sui 34°C e minime oltre i 20°C sulle pianure. Venti deboli anche in Liguria dove il mare sarà quasi calmo.

Previsioni meteo Liguria lunedì 20 giugno 2022

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4550 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.