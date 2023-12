Sole sulla Liguria, ma quanto durerà? Le previsioni

Bel tempo sulla Liguria, merito del rinforzo dell'alta pressione sull'Ovest Europa a sua volta associata a correnti asciutte nord-occidentali, con temperature spesso sopra le medie del periodo. Il quadro si manterrà invariato almeno fino a lunedì, come confermano gli esperti di 3bmeteo. Buone notizie insomma per chi ha ancora da comprare gli ultimi regali di Natale e anche per chi ha già portato a termine la missione e potrà così godersi qualche ora all'aria aperta.

Previsioni meteo Liguria venerdì 15 dicembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.950 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria sabato 16 dicembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati settentrionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.300 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

Previsioni meteo Liguria domenica 17 dicembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3.000 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a poco mosso; Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria lunedì 18 dicembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente e riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla riviera centrale cieli in prevalenza poco nuvolosi ma con banchi di nebbia in formazione dalla sera; su Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3.450 metri. Mar Ligure di Ponente poco mosso; Mar Ligure di Levante da quasi calmo a poco mosso.