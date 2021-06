Meteo Liguria, le previsioni per la settimana di San Giovanni

Sulla Liguria la settimana iniziata lunedì 21 giugno vedrà tempo irregolarmente nuvoloso, accompagnato da temperature non particolarmente elevate. Le condizioni meteo saranno marginalmente influenzate da una perturbazione atlantica, che, stazionando sulla Francia, convoglierà masse d'aria umide e relativamente fresche verso la nostra regione, come spiega il meteorologo Davide Ricci di 3bmeteo.com.

Nel complesso sulla costa il tempo dovrebbe mantenersi asciutto, con ampie schiarite specialmente fra mercoledì e giovedì, alternate ad addensamenti di nubi basse provenienti dal mare; non sono esclusi brevi e isolati piovaschi, specie fra venerdì e sabato.

Situazione un po' peggiore sui rilievi, dove tenderà ad addossarsi maggiormente la nuvolosità. A seguire è al momento prevista una rimonta dell'anticiclone, accompagnata da correnti più calde e secche da nord, che potrebbero portare nuovamente temperature sopra la media.

Scendendo più nel dettaglio, su Genova la giornata di martedì dovrebbe vedere nuvolosità piuttosto compatta in mattinata e prosecuzione di condizioni variabili anche nel pomeriggio, mentre mercoledì e giovedì risulteranno più soleggiate, con qualche velatura e addensamento sparso.

Venerdì e sabato potrebbe arrivare un po' d'instabilità, con possibilità di schiarite alternate a cieli più chiusi e isolati piovaschi pomeridiani. Da domenica è atteso un nuovo miglioramento, ma data la distanza temporale questa tendenza necessiterà di ulteriori conferme.

Il caldo non sarà particolarmente intenso ma afoso per via degli elevati tassi di umidità. Le temperature oscilleranno sulla costa fra 19-21 gradi di minima e 24-26 di massima. Ventilazione a regime di brezza, generalmente debole o moderata di provenienza sud-occidentale.